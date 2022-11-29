Кейн остаётся на радаре у «Баварии»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн остаётся на радаре у мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, боссы немецкого клуба специально публично отрицают слухи о возможном трансфере, чтобы не испортить отношения со «шпорами».

Источник добавляет, что Кейн следующим летом станет главной трансферной целью «Баварии». Команда очень сильно нуждается в центральном нападающем, а Гарри с истекающим в 2024 году контрактом – является самым привлекательным вариантом на рынке.

Напомним, этим летом «Бавария» лишилась Роберта Левандовски, который перебрался в каталонскую «Барселону».