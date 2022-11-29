Фримпонг заинтересован в переходе в английский топ-клуб

Защитник леверкузенского «Байера» и сборной Нидерландов Жереми Фримпонг заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, футболист в курсе об интересе «красных дьяволов» и считает эту возможность очень интересной для своей карьеры.

Напомним, ранее ходили слухи, что в услугах Фримпонга также заинтересован лондонский «Челси», но пока более предметный интерес исходит именно от «Манчестер Юнайтед», который хочет создать конкуренцию для Диогу Далота на позиции правого защитника.

На этом чемпионате мира Фримпонг пока не сыграл ни одной минуты, так как в основе сборной Нидерландов выступает Дензел Дюмфрис, который тоже интересен «МЮ» и «Челси».