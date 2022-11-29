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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Окружение Маунта отрицает, что у игрока есть проблемы в переговорах с «Челси» по новому контракту

29 Ноября 2022 • 11:12 Комментировать

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт не испытывает проблем в переговорах с клубом по поводу нового контракта. Напомним, ранее ходили слухи, что хавбек не желает подписывать с «пенсионерами» долгосрочное соглашение, которое было предложено ему ранее.

Итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сослался на источник из окружения Маунта, который утверждает, что у футболиста нет проблем в переговорах по новому контракту.

Напомним, действующее соглашение Маунта с «Челси» истекает летом 2024 года. Ранее клуб уже продлил сотрудничество с правым защитником Рисом Джеймсом до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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