Окружение Маунта отрицает, что у игрока есть проблемы в переговорах с «Челси» по новому контракту

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт не испытывает проблем в переговорах с клубом по поводу нового контракта. Напомним, ранее ходили слухи, что хавбек не желает подписывать с «пенсионерами» долгосрочное соглашение, которое было предложено ему ранее.

Итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сослался на источник из окружения Маунта, который утверждает, что у футболиста нет проблем в переговорах по новому контракту.

Напомним, действующее соглашение Маунта с «Челси» истекает летом 2024 года. Ранее клуб уже продлил сотрудничество с правым защитником Рисом Джеймсом до 2027 года.