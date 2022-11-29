Один из лидеров АПЛ нацелился на форварда «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Как стало известно журналистам Express, заинтересованность в переходе 22-летнего игрока проявляет «Ньюкасл». Руководство «сорок» планирует подписать Мойзе в январское трансферное окно.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, трансферная стоимость Кина составляет 20 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне Серии А нападающий поучаствовал в 13 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча.