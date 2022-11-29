Моуринью нашёл усиление для «Ромы» в АПЛ

Турецкий защитник Чаглар Сеюнджю, выступающий в Английской премьер-лиге за «Лестер», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. По сообщениям Calciomercato, у игрока есть вариант трудоустройства в чемпионате Италии.

Согласно данным итальянских журналистов, подписать 26-летнего футболиста собирается «Рома», которую тренирует португальский специалист Жозе Моуринью. Римляне планируют оформить сделку после завершения чемпионата мира – 2022.

В нынешнем сезоне турок провел за «Лестер» всего две встречи. Чаглар пропустил старт сезона из-за повреждения.