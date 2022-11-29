Рэшфорд рассказал об опыте игры с Роналду

Форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался об уходе португальца Криштиану Роналду из клуба.

«Играть в одной команде с Криштиану было большим опытом. Роналду – один из моих футбольных кумиров, я всегда брал пример с него. Хочу пожелает ему успеха в дальнейшей карьере. Благодарю за все, что он сделал для нас», - передает слова Маркуса ESPN.

Роналду досрочно расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед» после своего скандального интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага.

В данный момент 37-летний португалец выступает за свою сборную на ЧМ-2022.