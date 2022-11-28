В Нидерландах сообщили о почти неизбежном уходе Гакпо в топ-клуб

Вингер сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо близок к продолжению карьеры в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Главным претендентом на 23-летнего игрока, забившего два гола в двух матчах на проходящем в Катаре чемпионате мира, называется «Манчестер Юнайтед», однако за прогрессом Гакпо следят и другие гранды. По информации ESPN NL, в ПСВ больше не верят, что смогут удержать восходящую звезду. Эйндховенский клуб готов к продаже игрока в Английскую премьер-лигу в январское трансферное окно.

Стоимость потенциального перехода, как сообщалось ранее, может составить порядка 60 млн евро.