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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Невилл: «Роналду не отвечал на мои звонки»

28 Ноября 2022 • 20:40 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в последние недели был одним из самых яростных критиков Криштиану Роналду. Однажды звёздный португальский футболист даже не пожал руку Невиллу, хотя поприветствовал остальных экспертов после выхода на разминку.

«Роналду не отвечал на мои звонки. Я не думаю, что я вообще здесь присутствую», - пошутил Невилл в интервью ITV, давая понять, что португальцу безразлична его критика.

Напомним, что на прошлой неделе Криштиану Роналду обрёл статус свободного агента. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гари Невилл
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