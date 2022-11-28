Четыре клуба АПЛ претендуют на форварда сборной Сенегала

26-летний сенегальский нападающий Булайе Диа, правами на которого владеет «Вильярреал», может сменить испанский чемпионат на Английскую премьер-лигу.

Как информирует CBS Sports, заинтересованность в услугах африканца проявляют сразу четыре представителя чемпионата Англии. Видеть Диа в своих рядах хотят «Эвертон», «Вест Хэм», «Лидс» и «Лестер». Переход в один из названных клубов может быть оформлен в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Булайе выступает за итальянскую «Салернитану» на правах аренды. В текущем розыгрыше Серии А нападающий принял участие в 14 поединках, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.