​Тьяго Силва назвал игроков и тренеров, которыми восхищается

Опытный защитник сборной Бразилии Тьяго Силва высказался о футболистах и тренерах, которыми он восхищался и восхищается.

«Опыт даёт вам мудрость и знания, но, без сомнения, обучение у великих игроков только помогало мне расти и развиваться. Я восхищался Жуаном. Также у меня была возможность наблюдать и играть с Нестой и Мальдини.

Точно так же я восхищаюсь некоторыми тренерами, такими как Карло Анчелотти, Тите и Томас Тухель», - высказался Тьяго Силва, чьи слова приведены на официальном сайте ФИФА.

В понедельник вечером сборная Бразилии проведёт матч чемпионата мира против Швейцарии. Не пропустите текстовую трансляцию.