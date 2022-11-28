«Интер» пугает «Челси» и «МЮ» ценником Дюмфриса

Игрок правой бровки Дензел Дюмфрис входит в сферу интересов сразу нескольких европейских рандов. Так, например, нидерландского футболиста держат на карандаше английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», о чём пишет La Gazzetta Dello Sport.

Впрочем, «Интер» отпугивает потенциальных покупателей ценником Дензела Дюмфриса. Миланский клуб хочет выручить за 26-летнего игрока 60 миллионов евро. При этом эксперты портала transfermarkt оценивают Дюмфриса в 28 миллионов евро.

За «Интер» Дензел Дюмфрис провёл 65 официальных матчей. В них нидерландец записал на свой счёт 7 голов и 10 результативных передач на партнёров.