«Арсенал» и «МЮ» нашли усиление в «Челси»

Американский полузащитник Кристиан Пулишич, правами на которого владеет лондонский «Челси», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом рапортует Football.London.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах хавбека проявляют два топ-представителя Английской премьер-лиги. Речь идет о столичном «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед».

Срок трудового соглашения Пулишича с «пенсионерами» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кристиан провел 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.