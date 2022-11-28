Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл усиление в атаку из участников ЧМ-2022

28 Ноября 2022 • 08:52 Комментировать

Канадский форвард Джонатан Дэвид, который сейчас выступает за свою сборную на чемпионате мира – 2022, попал в сферу интересов очередного клуба Английской премьер-лиги.

Согласно информации Mundo Deportivo, оформить трансфер игрока желает «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы побороться за Джонатана с «Манчестер Юнатед» и лондонским «Тоттенхэмом».

Напомним, что правами на Дэвида владеет французский «Лилль».

В сезоне-2022/2023 канадец принял участие в 17 поединках на клубном уровне, в которых отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лилль Джонатан Дэвид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Ноября
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «МЮ» нашли усиление в «Челси» 1
10:43 · Англия. Премьер-лига
Хави назвал двух лучших центральных защитников планеты
10:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Макларен: «У Рэшфорда невероятный потенциал»
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в атаку из участников ЧМ-2022
01:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гакпо – об интересе «МЮ»: «Приятно это слышать» 1
27 Ноября
22:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Футболист сборной Бразилии может заменить Бензема в «Реале» 1 слухи
17:00 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Динамо» не ищет возможность получения средств за Захаряна, этим должны заниматься в «Челси»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Роналду хочет сыграть в ЛЧ и доказать, что «МЮ» ошибся» 2
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» ведёт переговоры по трансферу Шкриньяра
15:50 · Англия. Премьер-лига
​О’Нил – главный тренер «Борнмута» официально
15:25 · Англия. Премьер-лига
Стал известен срок контракта О'Нила с «Борнмутом»
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Топ-клуб АПЛ хочет подписать Паредеса
12:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Эквадора привлёк внимание топ-клуба АПЛ
12:05 · Англия. Премьер-лига
Маттеус: «Беллингема может себе позволить только «Реал» Мадрид или пару клубов из АПЛ»
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вступил в переговоры по трансферу Беллингема
Все новости
Рекомендуем