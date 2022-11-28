«Ливерпуль» нашёл усиление в атаку из участников ЧМ-2022

Канадский форвард Джонатан Дэвид, который сейчас выступает за свою сборную на чемпионате мира – 2022, попал в сферу интересов очередного клуба Английской премьер-лиги.

Согласно информации Mundo Deportivo, оформить трансфер игрока желает «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы побороться за Джонатана с «Манчестер Юнатед» и лондонским «Тоттенхэмом».

Напомним, что правами на Дэвида владеет французский «Лилль».

В сезоне-2022/2023 канадец принял участие в 17 поединках на клубном уровне, в которых отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.