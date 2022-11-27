Невилл: «Роналду хочет сыграть в ЛЧ и доказать, что «МЮ» ошибся»

Экс-футболист «МЮ» Гари Невилл высказался касательно будущего португальского нападающего Криштиану Роналду после расторжения контракта с манкунианцами.

«Криштиану будет искать себе новый клуб и захочет подписать контракт на четыре-пять месяцев. Он захочет сыграть эпизодическую роль в элите европейского футбола. Роналду будет стремиться выступить в Лиге чемпионов и доказать, что руководство «МЮ» допустило ошибку. В конце сезона он уже примет решение, где проведет оставшиеся годы карьеры. Это могут быть США, Саудовская Аравия или другие европейские лиги, где он еще не выступал», - передает слова эксперта Sky Sports.

Напомним, что Роналду и «МЮ» расторгли контракт по обоюдному согласию.