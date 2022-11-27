​«Челси» ведёт переговоры по трансферу Шкриньяра

«Интер» рассчитывает сохранить Милана Шкриньяра в своих рядах, ведя с ним переговоры о продлении контракта. Тем не менее, видеть словака в команде хотят ещё несколько европейских грандов – «ПСЖ» и «Челси».

Как сообщает на своих страницах FCInterNews, «Челси» ведёт переговоры по трансферу Милана Шкриньяра, рассматривая его как возможную замену Тьяго Силве.

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что миланский клуб договорился с защитником о базовой заработной плате в новом трудовом соглашении.