Гари О’Нил избавился от приставки «исполняющий обязанности» и стал главным тренером «Борнмута». 39-летний специалист поставил подписи под контрактом, рассчитанным на полтора сезона. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один год.

Гари О’Нил вошёл в тренерский штаб «Борнмута» в феврале 2021 года. В конце лета текущего года молодой специалист стал исполнять обязанности главного тренера после отставки Скотта Паркера. С тех пор в 12 матчах команда отпраздновала 4 победы при 4 ничьих и 4 поражениях.

На текущий момент «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.