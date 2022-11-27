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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​О’Нил – главный тренер «Борнмута» официально

27 Ноября 2022 • 15:50 Комментировать

Гари О’Нил избавился от приставки «исполняющий обязанности» и стал главным тренером «Борнмута». 39-летний специалист поставил подписи под контрактом, рассчитанным на полтора сезона. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один год.

Гари О’Нил вошёл в тренерский штаб «Борнмута» в феврале 2021 года. В конце лета текущего года молодой специалист стал исполнять обязанности главного тренера после отставки Скотта Паркера. С тех пор в 12 матчах команда отпраздновала 4 победы при 4 ничьих и 4 поражениях.

На текущий момент «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Гари О'Нил
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