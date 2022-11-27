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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Топ-клуб АПЛ хочет подписать Паредеса

27 Ноября 2022 • 14:29 Комментировать

Полузащитник Леандро Паредес находится в сфере интересов топ-клуба Английской премьер-лиги. Как сообщает football.london, вариант с трансфером Паредеса рассматривает «Арсенал».

В настоящий момент Леандро Паредес выступает за «Ювентус» в аренде. Права на 28-летнего аргентинца принадлежат «ПСЖ».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Леандро Паредеса в 15 миллионов евро. В России этого футболиста многие помнят по выступлениям за «Зенит» в 2017-2019 годах.

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» «канониры» опережают на пять зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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