​Топ-клуб АПЛ хочет подписать Паредеса

Полузащитник Леандро Паредес находится в сфере интересов топ-клуба Английской премьер-лиги. Как сообщает football.london, вариант с трансфером Паредеса рассматривает «Арсенал».

В настоящий момент Леандро Паредес выступает за «Ювентус» в аренде. Права на 28-летнего аргентинца принадлежат «ПСЖ».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Леандро Паредеса в 15 миллионов евро. В России этого футболиста многие помнят по выступлениям за «Зенит» в 2017-2019 годах.

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» «канониры» опережают на пять зачётных баллов.