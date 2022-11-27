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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каземиро отреагировал на уход Роналду из «МЮ»

27 Ноября 2022 • 02:43 Комментировать

Полузащитник «МЮ» Каземиро высказался относительно ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из манкунианского гранда.

«Я не общался с ним после расторжения контракта. Роналду – взрослый парень, он знает, что для него будет лучше. Конечно, мне грустно, когда уходит такой игрок. Это один из лучших футболистов мира. Хочу пожелать ему всего самого лучшего. Пусть продолжает показывать отличный футбол», - передает слова бразильца Globo.

Напомним, что Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Договор был рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Каземиро
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