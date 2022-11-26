​Маунт назвал «Челси» желаемую зарплату

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт отклонил предложение клуба о пролонгации трудового договора. Как сообщает Daily Mail, 23-летний футболист хочет зарабатывать 300 тысяч фунтов (почти 350 тысяч евро) в неделю. Если «пенсионеры» удовлетворят аппетит Маунта, он будет готов заключить новый контракт.

Отмечается, что Мэйсон Маунт хочет зарабатывать в «Челси» столько же, сколько Рахим Стерлинг.

Мэйсон Маунт – воспитанник «Челси». За первую команду он провёл 181 матч, в которых забил 32 гола и отдал 37 результативных передач.

Действующий контракт связывает Мэйсона Маунта с «Челси» до конца сезона 2023/2024.