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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» положил глаз на форварда из «Брентфорда»

26 Ноября 2022 • 13:45 Комментировать

«Челси» изучает варианты по усилению атакующей линии команды. По данным GiveMeSport, лондонский гранд положил глаз на форварда «Брентфорда» Айвена Тони.

«Думаю, «Челси» будет искать «девятку» на долгосрочную перспективу этим летом. Не думаю, что в клубе рассчитывают на Пьера-Эмерика Обамеянга в долгосрочной перспективе из-за его формы и возраста. Так что я считаю, что «Челси» будет рассматривать Тони», - высказался журналист Пит О’Рурк.

В сезоне 2022/2023 Айвен Тони провёл за «Брентфорд» 16 матчей. В них 26-летний форвард забил 11 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Айвена Тони в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд айвен тони трансферы футбола - лето 2023
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