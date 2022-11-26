​«Тоттенхэм» надеется удержать Кейна деньгами

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится на радаре нескольких клубов Европы. Так, например, слухи связывают 29-летнего футболиста с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». При этом «шпоры» рассчитывают удержать своего лидера в команде.

Как сообщает Football Insider, «Тоттенхэм» готов предложить Гарри Кейну новый, значительно улучшенный контракт. В клубе надеются, что условия договора привлекут форварда.

Гарри Кейн оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 90 миллионов евро. За первую команду «Тоттенхэма» нападающий провёл 408 матчей, в которых забил 261 гол и отдал 62 результативных паса.