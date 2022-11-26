Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Polsha Польша 1 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1 Avstraliya Австралия 0
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» надеется удержать Кейна деньгами

26 Ноября 2022 • 12:49 Комментировать (1)

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится на радаре нескольких клубов Европы. Так, например, слухи связывают 29-летнего футболиста с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». При этом «шпоры» рассчитывают удержать своего лидера в команде.

Как сообщает Football Insider, «Тоттенхэм» готов предложить Гарри Кейну новый, значительно улучшенный контракт. В клубе надеются, что условия договора привлекут форварда.

Гарри Кейн оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 90 миллионов евро. За первую команду «Тоттенхэма» нападающий провёл 408 матчей, в которых забил 261 гол и отдал 62 результативных паса.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
26 Ноября 2022 в 12:57
Мне жаль этого парня , мне его раскрыл Маур , да и для остальным тоже, ему бы по хорошему линять из петушинного отряда , не фартовый это клуб . Многие тут мне все про Бейла тычут , кем бы он был не свинти из тотена ?? никем... затух бы бегая как конь . А теперь просто сравните Кейн - Бейл .. первый как оказалось очень мыслящий и разносторонний , второй конь.. а кому чаще говорят --великий , правильно --коню . А бездарность просто конченая . Но правильно попал , в правильный момент , Кейну нужно было уходить вместе с Мауром , не заним конечно но уходить. И думаю что уже был бы номинант на мячик .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Ноября
13:45 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» положил глаз на форварда из «Брентфорда»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Агент не верит, что Фелиш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», «Баварию» или «ПСЖ»
12:49 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» надеется удержать Кейна деньгами 1
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Интер» нацелился на защитника «Тоттенхэма»
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» интересен защитник «Манчестер Юнайтед» - это не Магуайр 1 слухи
12:32 · Англия. Премьер-лига
​Холанн поставил условие «Манчестер Сити» 1 слухи
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Маунт отклонил предложение «Челси» о новом контракте с зарплатой в 230 тысяч евро в неделю
10:28 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» исключили возможное возвращение Роналду 3
10:08 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «У Роналду много эгоизма, поэтому выбираю Месси»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — об интересе «Манчестер Юнайтед» к Пиняеву: «Сейчас там заняты Роналду» 1
01:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Червиченко выбрал между Роналду и Месси
01:01 · Англия. Премьер-лига
Пирло: «Роналду давно запланировал интервью, чтобы уйти из «МЮ» 2
00:48 · Англия. Премьер-лига
Супругу Бекхэма раскритиковали за откровенный наряд
00:02 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» выбыл из гонки за Беллингемом, на игрока осталось три претендента
Все новости
Рекомендуем