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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Реале» исключили возможное возвращение Роналду

26 Ноября 2022 • 10:28 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.40 2 1.50
31.12 17:00

Переход экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Реал» невозможен, сообщает AS.

По информации источника, несмотря на желание болельщиков, в мадридском клубе никогда не рассматривали и не будут рассматривать возможность возвращения 37-летнего португальца, который защищал цвета «сливочных» в период с 2009 по 2018 год. Руководство «Реала» считает, что сейчас такой трансфер не несёт в себе никакой пользы для спортивного проекта.

Напомним, что по ходу текущего месяца «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со своим футболистом, после того как он дал скандальное интервью, раскритиковав руководство английского клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне форвард провёл за манкунианцев 16 матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.    

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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