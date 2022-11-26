В «Реале» исключили возможное возвращение Роналду

Переход экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Реал» невозможен, сообщает AS.

По информации источника, несмотря на желание болельщиков, в мадридском клубе никогда не рассматривали и не будут рассматривать возможность возвращения 37-летнего португальца, который защищал цвета «сливочных» в период с 2009 по 2018 год. Руководство «Реала» считает, что сейчас такой трансфер не несёт в себе никакой пользы для спортивного проекта.

Напомним, что по ходу текущего месяца «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со своим футболистом, после того как он дал скандальное интервью, раскритиковав руководство английского клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне форвард провёл за манкунианцев 16 матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.