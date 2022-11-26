Оби Микель: «У Роналду много эгоизма, поэтому выбираю Месси»

Экс-футболист сборной Нигерии и «Челси» Джон Оби Микель отреагировал на разрыв трудовых отношения между «Манчестер Юнайтед» и португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Я никогда не был поклонником Криштиану. Мне не нравится, когда у футболиста так много эгоизма. Никогда не являлся его фанатом, поэтому всегда выбирал Месси в сравнениях с ним. Если он однажды дал такое интервью, то разве это не может повториться в другом клубе?» - передает слова африканца портал Goal.

О расторжении контракта между Роналду и «красными дьяволами» было объявлено в начале этой недели. После чемпионата мира Криштиану будет искать себе новый клуб.