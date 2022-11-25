​Английский клуб из 14-й лиги готов сделать Роналду самым высокооплачиваемым футболистом команды за 35 фунтов в неделю

«AFC Крю», английский футбольный клуб из четырнадцатой лиги чемпионата Англии, приглашает Криштиану Роналду - официальный запрос на имя игрока уже отправлен. Руководство клуба не может предложит Роналду слишком высокие гонорары, но обещает, что он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды с зарплатой в 35 фунтов стерлингов в неделю.

Пресс-служба клуба уже подтвердила, что предложила Роналду однолетний контракт, который, как не без гордости уточняется, сделает его самым высокоплачиваемым игроком клуба. За год контракта он сможет заработать 1480 фунтов стерлингов.