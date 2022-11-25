​35-летний Вивелл близок к тому, чтобы получить должность в «Челси»

35-летний немецкий функционер Кристофер Вивелл близок к тому, чтобы занять должность технического директора «Челси». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Флориан Плеттенберг.

В настоящий момент Кристофер Вивелл обсуждает с представителями руководства лондонского клуба последние детали сотрудничества. В задачи немца будет входить планирование команды, работа с трансферами и так далее.

Кристофер Вивелл ранее работал в системе «Ред Булла» - в клубах «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг».

Напомним, что в этом году владельцем «Челси» стал американский бизнесмен Тодд Бёли.