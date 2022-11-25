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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» не отказывается от намерений по приобретению Бастони

25 Ноября 2022 • 19:42 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что итальянский наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте положил глаз на своего соотечественника из «Интера» - защитника Алессадро Бастони. И лондонцы, как уточняет Tuttosport, продолжают настойчиво обхаживать игрока и его окружение.

Контракт Бастони с «Интером» истекает в 2024 году, то есть достаточно скоро по футбольным специфическим меркам. Это значит, что если не продлить его в ближайшее время, то потом Бастони, скорее всего, делать этого не захочет.

А тогда «Тоттенхэму» будет намного проще уговорить его. Впрочем, скорее всего, ждать до 2024 года нетерпеливый Конте вряд ли захочет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Конте Алессандро Бастони Трансферы футбола - зима 2023
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