​«Бавария» нацелилась на дорогостоящего хавбека сборной Англии

«Бавария» активно следит за полузащитником «Вест Хэма» и сборной Англии Декланом Райсом. Как сообщает El Nacional, в мюнхенском клубе считают Райса одним из лучших футболистов на своей позиции на текущий момент. «Бавария» готова побороться за игрока, но чемпионам Германии придётся столкнуться с конкуренцией. Подписать Райса очень хочет «Челси».

Деклану Райсу в январе исполнится 24 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 80 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Деклан Райс провёл за «Вест Хэм» 20 матчей. В них полузащитник забил один гол и отдал два результативных паса.