Несколько дней назад «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой. Новый трудовой договор связывает испанского тренера с «горожанами» до конца сезона 2024/2025.

Как сообщает Fichajes, в рамках переговоров руководители «Манчестер Сити» пообещали Хосепу Гвардиоле обеспечить трансфер португальского форварда Рафаэла Леау, ныне выступающего за «Милан».

Действующий контракт Рафаэла Леау рассчитан до конца сезона 2023/2024. Леау считается самым дорогим игроком Серии А – эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 80 миллионов евро.