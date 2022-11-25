​В АПЛ не будут добавлять много времени, как на чемпионате мира

Матчи чемпионата мира – 2022 отличаются большим количеством компенсированного времени. Руководитель судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина поручил использовать такой подход – рефери теперь очень внимательно относятся к задержкам игры.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, Английская премьер-лиге не будет принимать новую директиву ФИФА, касающуюся количества добавленного времени. По данным источника, ряд английских судей уже обратились в PGMOL за разъяснениями, но лишь услышали, что подход в АПЛ к этому вопросу останется прежним.

Чемпионат Англии возобновится примерно через месяц – в Boxing Day.