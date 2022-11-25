Бёли: «Очень рад, что Чалоба продлил контракт»

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Бёли прокомментировал новость о том, что защитник Трево Чалоба продлил контракт с клубом. Напомним, англичанин поставил подпись под соглашением до 2028 года с опцией продления ещё на год.

«Я очень рад, что Трево Чалоба продлит своё пребывание в «Челси». Он был с нами с детства и вырос в исключительного молодого футболиста», – цитирует совладельца клуба официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Чалоба провёл 8 матчей в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. В прошлой кампании футболист забил три гола в Премьер-лиге.