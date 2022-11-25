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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Министр спорта Саудовской Аравии допускает приезд Роналду

25 Ноября 2022 • 13:18 Комментировать

Криштиану Роналду несколько дней назад обрёл статус свободного агента, расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед». СМИ снова стали связывать звёздного португальца с богатыми клубами из Саудовской Аравии. Министр спорта этой страны Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал дал комментарий на этот счёт.

«Всё возможно. Я бы хотел, чтобы Роналду играл в саудовской лиге. Это пройдёт на пользу нашей лиге, нашей спортивной экосистеме, а также вдохновит молодёжь. Роналду является образцом для подражания для многих детей, у него очень много фанатов», - рассказал Аль-Фейсал BBC Sport.

Решение о своём будущем Криштиану Роналду будет принимать после чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Саудовская Аравия Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал
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