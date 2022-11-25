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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Apple не планирует покупать «МЮ»

25 Ноября 2022 • 11:36 Комментировать

Компания Apple не планирует покупать «Манчестер Юнайтед», вопреки слухам, которые распространились по сети вчера утром. Представитель организации Джо Россиньоль заверил, что компания не заинтересована в сделке.

Ранее появилась информация, что Apple готов купить «Манчестер Юнайтед» и выложить за сделку огромные деньги в размере около 8-9 миллиардов евро. В случае успешного завершения процесса, «красные дьяволы» стали бы богатейшим клубом планеты.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» с недавних пор выставлен на продажу. Владельцы клуба в лице семейства Глейзеров уже активно ищут новых покупателей, среди которых числится имя миллиардера Джима Рэдклиффа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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