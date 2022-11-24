​«Ювентус» анонсировал матч с «Арсеналом»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Ювентус» и «Арсенал» проведут товарищеский матч. Команды сойдутся в субботу, 17 декабря. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», о чём сообщила пресс-служба туринского клуба.

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший официальный матч команда Микеля Артеты проведёт 26 декабря – против «Вест Хэма».

«Ювентус», в свою очередь, располагается на третьей строчке в таблице Серии А. Ближайшую официальную игру команда Массимилиано Аллегри проведёт уже в следующем году – 4 января против «Кремонезе».