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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ювентус» анонсировал матч с «Арсеналом»

24 Ноября 2022 • 21:54 Комментировать

В рамках подготовки ко второй части сезона «Ювентус» и «Арсенал» проведут товарищеский матч. Команды сойдутся в субботу, 17 декабря. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», о чём сообщила пресс-служба туринского клуба.

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший официальный матч команда Микеля Артеты проведёт 26 декабря – против «Вест Хэма».

«Ювентус», в свою очередь, располагается на третьей строчке в таблице Серии А. Ближайшую официальную игру команда Массимилиано Аллегри проведёт уже в следующем году – 4 января против «Кремонезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон
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