​Симэн: «Роналду идеально подходит «Арсеналу»

Бывший игрок «Арсенала» Дэвид Симэн считает, что звёздный Криштиану Роналду идеально подошёл бы «канонирам».

Напомним, что на днях Криштиану Роналду стал свободным агентом – португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Роналду идеально подходит «Арсеналу», - считает Симэн.

«Я бы поаплодировал ему, потому что он явно говорит правду. О многом из того, с чем он выступил, мы не слышали. Роналду объездил весь мир и видел прогресс, а потом вернулся в любимый «Манчестер Юнайтед», но там ничего не изменилось», - рассказал Симэн TalkTV.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду в интервью раскритиковал «Манчестер Юнайтед».