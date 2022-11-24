Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Симэн: «Роналду идеально подходит «Арсеналу»

24 Ноября 2022 • 17:55 Комментировать

Бывший игрок «Арсенала» Дэвид Симэн считает, что звёздный Криштиану Роналду идеально подошёл бы «канонирам».

Напомним, что на днях Криштиану Роналду стал свободным агентом – португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Роналду идеально подходит «Арсеналу», - считает Симэн.

«Я бы поаплодировал ему, потому что он явно говорит правду. О многом из того, с чем он выступил, мы не слышали. Роналду объездил весь мир и видел прогресс, а потом вернулся в любимый «Манчестер Юнайтед», но там ничего не изменилось», - рассказал Симэн TalkTV.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду в интервью раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Дэвид Симэн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Ноября
17:55 · Англия. Премьер-лига
​Симэн: «Роналду идеально подходит «Арсеналу»
17:16 · Англия. Премьер-лига
​Бруну Фернандеш ответил на вопрос об увольнении Роналду: «Не знаю, не общался с ним»
17:04 · Англия. Премьер-лига
Агент Троссара: «Поттер в своё время убедил Леандро перейти в «Брайтон» вместо «Арсенала»
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в 2025 году хочет пригласить Артету на пост главного тренера
16:49 · Англия. Премьер-лига
Силва: «В своём возрасте я переживаю лучшие годы карьеры»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Зиеш – о возможном уходе из «Челси»: «Пока сложно сказать»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Три лондонских клуба претендуют на полузащитника «Ювентуса»
16:36 · Англия. Премьер-лига
Силва проведёт переговоры с «Челси» по поводу нового контракта сразу после чемпионата мира
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сиссе: «Менди правда переживает сложные времена, но я ему доверяю»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Диаш – один из моих лучших друзей»
16:00 · Англия. Премьер-лига
​Бекхэм может стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Милан» заинтересован в Брое, но «Челси» не готов его отпустить
14:56 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта сумма, за какую Apple может купить «Манчестер Юнайтед»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Санчо проводит индивидуальные тренировки, чтобы быть готовым к возобновлению сезона
14:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
39-летний Алвес включил себя в число лучших правых защитников мира 3
Все новости
Рекомендуем