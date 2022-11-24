Три лондонских клуба претендуют на полузащитника «Ювентуса»

Хавбек сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах полузащитника проявляют сразу три лондонских клуба. Речь идет об «Арсенале», «Тоттенхэме» и «Челси».

Срок действующего контракта Адриена со «старой синьорой» рассчитан до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Рабио принял участие в 19 поединках за «Ювентус», в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами.