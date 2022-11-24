Раскрыта сумма, за какую Apple может купить «Манчестер Юнайтед»

Компания Apple, которая специализируется на изготовлении различных гаджетов, заинтересована в приобретении «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент английским клубом владеет американское семейство Глейзеров.

Согласно информации таблоида Daily Star, Apple может приобрести пакет акций манкунианского гранда за 5,8 миллиарда фунтов стерлингов (~6,7 миллиарда евро).

Гендиректор компании Тим Кук сейчас изучает возможность покупки клуба. Он планирует построить для «МЮ» новый стадион, который стал бы лучшим в мире.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «красные дьяволы» занимают пятое место, отставая от лидера на 11 баллов.