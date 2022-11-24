«Лидс» снова претендует на де Кетеларе

Бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе перебрался минувшим летом в «Милан», однако на него тогда претендовал английский «Лидс». Сейчас, когда де Кетеларе все не может обрести себя на поле в игровой схеме «Милана», английский клуб снова заинтересовался его услугами. Как сообщает издание HITC, английская сторона рассматривает возможности выкупа или аренды де Кетеларе уже предстоящей зимой.

Напомним, что Шарль де Кетеларе стал самой дорогой покупкой «Милана» за всю эпоху Стефано Пиоли, начавшуюся в 2019 году - за него итальянский клуб выплатил 32 миллиона евро.