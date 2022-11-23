Буфаль считает, что Головин способен играть за «Ливерпуль» или «Челси»

Полузащитник «Анже» Софьян Буфаль высказался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Головин очень хороший игрок. Надеюсь, у него будет классный сезон в «Монако». Он может играть в клубах уровня «Ливерпуля», «Челси», ведь у него огромный потенциал», — заявил Буфаль «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 26-летний российский хавбек принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре голевые передачи. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.