Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вингер «Ливерпуля» рассказал о желании поиграть в Испании

23 Ноября 2022 • 15:45 Комментировать

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас заявил о желании на каком-то этапе карьеры поиграть в Испании.

«Я бы хотел поиграть за испанский клуб. Это скорее детская мечта», - высказался Диас в ходе интервью для колумбийского журнала SoHo.

«Но сейчас я думаю только о завершении трофеев и написании истории с «Ливерпулем». Это один из крупнейших клубов в мире. Я очень благодарен за возможность, которую мне предоставили здесь», - добавил 25-летний колумбиец.

Отметим, что до перехода в «Ливерпуль» Луис Диас в Европе выступал только за «Порту». В Англию вингер перебрался прошлой зимой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Ноября
16:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» близка к подписанию Невеша
15:45 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Ливерпуля» рассказал о желании поиграть в Испании
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Роналду дисквалифицирован и оштрафован 1
14:12 · Англия. Премьер-лига
Артета зимой хочет видеть в «Арсенале» нового вингера и полузащитника
14:07 · Англия. Премьер-лига
Шакири: «До сих пор смотрю матчи АПЛ, особенно с участием «Ливерпуля»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко не нужен «Милану»
13:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Уверен, Йохан Кройф велел бы мне продлить контракт с «Манчестер Сити»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Шакири: «Я провёл три замечательных года в «Ливерпуле»
13:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» изучит варианты для замены Роналду в январе
13:38 · Англия. Премьер-лига
Глейзеры готовы продать «МЮ» за 7-8 миллиардов евро 1
13:30 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола рассказал, как принимал решение о продлении контракта
13:25 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити» 1
12:51 · Англия. Премьер-лига
​Уход Роналду поможет «Манчестер Юнайтед» - раскрыты детали слухи
12:37 · Англия. Премьер-лига
​Клуб из Саудовской Аравии предлагает невероятные деньги Роналду 2 слухи
12:36 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд объяснил, почему Беллингем откажет «МЮ»
Все новости
Рекомендуем