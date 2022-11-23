Вингер «Ливерпуля» рассказал о желании поиграть в Испании

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас заявил о желании на каком-то этапе карьеры поиграть в Испании.

«Я бы хотел поиграть за испанский клуб. Это скорее детская мечта», - высказался Диас в ходе интервью для колумбийского журнала SoHo.

«Но сейчас я думаю только о завершении трофеев и написании истории с «Ливерпулем». Это один из крупнейших клубов в мире. Я очень благодарен за возможность, которую мне предоставили здесь», - добавил 25-летний колумбиец.

Отметим, что до перехода в «Ливерпуль» Луис Диас в Европе выступал только за «Порту». В Англию вингер перебрался прошлой зимой.