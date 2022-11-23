​Роналду дисквалифицирован и оштрафован

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по апрельскому инциденту, когда Криштиану Роналду выбил телефон из рук юного фаната после матча «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона». Как сообщает Mirror, Роналду был дисквалифицирован на два матча, а также оштрафован на 50 тысяч фунтов.

В ближайшее время Футбольная ассоциация объявит о наказании Криштиану Роналду официально, предоставив мотивировочную часть решения в письменном виде.

Напомним, что Криштиану Роналду больше не является футболистом «Манчестер Юнайтед». Накануне клуб объявил о расторжении контракта с португальцем по обоюдному согласию. Произошло это вскоре после резонансного интервью, в котором Роналду раскритиковал клуб.