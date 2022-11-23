​Гвардиола рассказал, как принимал решение о продлении контракта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом до средины 2025 года. Испанец рассказал о том, как он принимал это решение.

«В этом решении была семейная составляющая. На этот раз я привлекал свою семью к обсуждению активнее, чем когда-либо, ведь я в клубе уже седьмой год, а по итогам нового контракта будет девять лет. Важно чувствовать, что семья поддерживает меня в этом решении.

А с точки зрения спорта это решение было принято за секунду», - сказал Гвардиола, чьи слова приводятся на сайте «горожан».

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» четыре раза становился чемпионом Англии.