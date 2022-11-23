​Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

В среду «Манчестер Сити» сообщил о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой – новое трудовое соглашение испанца рассчитано до конца сезона 2024/2025. Рулевой «горожан» дал комментарий после пролонгации соглашения.

«Я так рад остаться в «Манчестер Сити» ещё на два года. Я не могу выразить то, насколько я благодарен всем в клубе за доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня здесь есть всё, чтобы делать свою работу как можно лучше.

Я знаю, что следующая глава этого клуба будет потрясающей. С первого дня здесь я чувствовал что-то особенное. Я не могу быть в лучшем месте. У меня есть ощущение, что вместе мы можем добиться большего. Я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи», - слова Гвардиолы приводятся на сайте «Манчестер Сити».