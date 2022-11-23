«Манчестер Сити» посредством своего официального сайта объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Испанский специалист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2024/2025.

Хосеп Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством испанца «горожане» завоевали 11 трофеев, в частности 4 титула чемпиона Англии.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. От лидирующего «Арсенала» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на пять зачётных баллов.