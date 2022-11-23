Во вторник вечером было официально объявлено о расторжении контракта между Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед». Футболист и клуб расстались по обоюдному согласию, что стало ожидаемым событием после скандального интервью, в котором португалец катком прошёлся по клубу.

Уход Криштиану Роналду серьёзно поможет «Манчестер Юнайтед», о чём на своих страницах рассказывает Daily Telegraph. Так, зарплатная ведомость «красных дьяволов» сократится более чем на 10%. Это увеличит возможности манкунианцев на зимнем трансферном рынке, когда клуб будет искать Роналду замену.

В феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет. Портал transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.