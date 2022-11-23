Криштиану Роналду накануне остался без клубной прописки – «Манчестер Юнайтед» объявил о разрыве контракта с португальским форвардом по взаимному согласию. Теперь пресса гадает, где же продолжит карьеру звёздный футболист.

Как сообщает испанское издание Marca, интерес к Роналду сохраняет «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии летом предлагал Криштиану 242 миллиона евро за два сезона. Отмечается, что «Аль-Наср» готов теперь готов сделать близкое к той сумме невероятное предложение.

По данным источника, на этот раз Криштиану Роналду может решиться на такой переход, ведь его обстоятельства изменились.