Фердинанд объяснил, почему Беллингем откажет «МЮ»

Бывший защитник сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд считает, что «красным дьяволам» будет непросто выиграть борьбу за 19-летнего полузащитника Джуда Беллингема, правами на которого владеет «Боруссия» (Дортмунд).

«Просто поставьте себя на место Джуда. Им интересуются «Реал», «Ман Сити», «Барселона» и «Бавария». А «Манчестер Юнайтед» сейчас не в лучшем состоянии. Поэтому я не думаю, что он сделает выбор в пользу манкунианцев», - передает слова эксперта Goal.com.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. Его трудовое соглашение со «шмелями» рассчитано до окончания сезона-2024/2025. Трансферный ценник игрока – 100 миллионов евро.