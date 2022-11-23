Уткин выбрал новый клуб для Роналду

Популярный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о том, где стоит продолжить карьеру португальскому нападающему Криштиану Роналду, расторгнувшему контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Вы спрашиваете, куда теперь Роналду? Странный вопрос. Это же очевидно. В «Рому», - говорится в сообщении Василия в телеграм-канале.

Напомним, что главным тренером римского клуба является португальский специалист Жозе Моуринью. «Особенный» работал вместе с Криштиану в мадридском «Реале».

В нынешнем сезоне Роналду отметился тремя голами и двумя ассистами в 16 матчах за «красных дьяволов».