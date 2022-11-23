Менди может сменить «Челси» на «Тоттенхэм»

Сенегальский вратарь Эдуар Менди может покинуть лондонский «Челси». Боссы столичного клуба готовы рассмотреть варианты трансфера 30-летнего африканца.

Согласно информации 90min, Менди может остаться в Лондоне. Интерес к нему проявляет «Тоттенхэм». «Шпоры» рассматривают сенегальца в качестве замены французу Уго Льорису.

Эдуар перебрался в «Челси» в сентябре 2020 года. Трудовое соглашение голкипера с «пенсионерами» рассчитано до середины 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги голкипер провел девять матчей и пропустил 12 мячей.