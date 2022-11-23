Сака получит новый выгодный контракт в «Арсенале»

Руководство лондонского «Арсенала» хочет сохранить в составе команды атакующего полузащитника Букайо Саку, об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Стороны вступили в переговоры о новой сделке. «Канониры» готовы серьезно увеличить зарплату игроку – с 70 тысяч фунтов в неделю до 210 тысяч. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2024 года.

«Арсенал» хочет побыстрее согласовать новое соглашение, чтобы отпугнуть «Манчестер Сити», который проявляет интерес к вингеру.

В текущем сезоне АПЛ 21-летний Букайо провел 14 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач.