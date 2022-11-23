«Реал» нашёл альтернативу Беллингему в сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс, который близок к уходу из «Лестера», может сменить Туманный Альбион на Пиренеи. Как сообщает Fichajes, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал».

В «королевском» клубе рассматривают кандидатуру Тилеманса в качестве альтернативы англичанину Джуду Беллингему, о трансфере которого не удается договориться с дортмундской «Боруссией». «Сливочные» могут заполучить бельгийца бесплатно, поскольку его контракт с «лисами» истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Юри принял участие в 22 поединках за «Лестер», забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.